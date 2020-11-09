У ЄС назвали три сценарії відновлення польотів

Євроконтроль має три сценарії виходу авіації з карантину та відновлення польотів. Вони залежать від доступності вакцини від коронавірусу.

Відповідний прогноз опублікований на сайті Євроконтролю.

У найбільш ймовірному сценарії трафік 2024 року становитиме лише 92% від показника 2019 року.

Прогноз заснований на трьох основних сценаріях:

Перший сценарій передбачає, що вакцина буде влітку 2021 року. Тоді вона стане доступною для мандрівників. Обсяг трафіку повернеться до рівня 2019 року тільки до 2024 року.

Другий сценарій передбачає, що вакцина буде в 2022 році. Тоді обсяг трафіку повернеться до рівня 2019 року тільки до 2026 року.

Третій сценарій. Вакцина неефективна. Зберігається інфекція і низький рівень довіри з боку пасажирів: до 2029 року обсяги руху повернутися до рівня 2019 року.

Є цілком реальна перспектива, що це відновлення може зайняти ще більше часу, можливо, аж до 2029 року, йдеться в прогнозі Євроконтролю.

"Це катастрофічна картина для авіаційної галузі і ясно показує, чому для держав так важливо ухвалювати послідовні заходи для підтримки авіаційної галузі і щоб пасажири знову відчували себе в безпеці”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд Казахстану заборонить авіакомпаніям посадку пасажирів без довідок про результати ПЛР-тестів на коронавірус.

Також уряд Грузії знову продовжив заборону на міжнародне авіасполучення.