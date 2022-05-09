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Одноголосне голосування втратило сенс. У Єврокомісії готові до скасування вето в ЄС

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Брюссель, Понеділок 09 травня 2022 15:30
Одноголосне голосування втратило сенс. У Єврокомісії готові до скасування вето в ЄС Фото: Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про необхідність перегляду принципу одноголосного прийняття важливих рішень країнами-членами Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

Очільниця Єврокомісії анонсувала підтримку внесення змін до окремих пунктів договору ЄС. Вони повинні пришвидшити процес ухвалення рішень об'єднанням.

"Я завжди казала, що одноголосне голосування з деяких ключових питань більше не має сенсу. Ми також повинні покращити те, як працює наша демократія. ЄС повинен адаптуватися, щоб продовжувати покращувати життя європейців", – заявила фон дер Ляйєн.

Напередодні Європарламент запропонував змінити систему ухвалення рішень Євросоюзом. Нині для прийняття важливих рішень потрібно отримати згоду всіх членів ЄС. Наявність вето гальмує вирішення нагальних проблем на кшталт схвалення ембарго на нафту з РФ.

До слова, у червні Єврокомісія запланувала надати висновок щодо анкети України на отримання статусу кандидата в члени ЄС.

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