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Ядерна угода: Іран готовий до переговорів з США, але є умова

Новость на русском → Тегеран, Неділя 21 лютого 2021 11:35
Ядерна угода: Іран готовий до переговорів з США, але є умова Фото: Мохаммад Джавад Зариф (mid.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Іранська сторона заявила про готовність вести переговори зі США щодо ядерної угоди. Однак, Іран хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.

Про це заявив голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, повідомляє Voice of America.

За його словами, фактично США поки не змінили свою політику.

"Іран почне переговори з ядерної угоди, коли сторони повернуться до виконання своїх зобов'язань", - сказав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Америка готова відновити участь у переговорах щодо ядерної програми Ірану у форматі "п'ять+один" (п'ять постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччина).

Однак, США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп.

Зазначимо, Іран відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.

Раніше МАГАТЕ повідомляло, що Іран порушив черговий пункт ядерної угоди, перевищивши запаси зберігання важкої води. У МАГАТЕ заявили, що Іран накопичив 131,5 тонни важкої води, що на 1,5 тонни більше допустимого максимуму.

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