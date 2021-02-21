Ядерна угода: Іран готовий до переговорів з США, але є умова

Іранська сторона заявила про готовність вести переговори зі США щодо ядерної угоди. Однак, Іран хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.

Про це заявив голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, повідомляє Voice of America .

За його словами, фактично США поки не змінили свою політику.

"Іран почне переговори з ядерної угоди, коли сторони повернуться до виконання своїх зобов'язань", - сказав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Америка готова відновити участь у переговорах щодо ядерної програми Ірану у форматі "п'ять+один" (п'ять постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччина).