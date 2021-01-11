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COVID-19 міг виникнути і в інших країнах, - експерти ВООЗ

Новость на русском → Світ, Понеділок 11 січня 2021 13:44
COVID-19 міг виникнути і в інших країнах, - експерти ВООЗ Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я не виключають, що коронавірус міг з'явитися і в інших країнах. Однак, на їхню думку, важливо почати вивчення з Ухань, де і виник спалах.

Про це заявила представник міжнародної групи експертів ВООЗ Маріон Купманс в інтерв'ю CGTN.

"На даному етапі я не думаю, що ми повинні щось виключати... Ми повинні бути відкриті до всіх гіпотез. І це - що нас просили робити. Але ми повинні почати з Уханю, де вперше дізналися про цю ситуацію", - розповіла експерт.

Крім того, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус привітав рішення Китаю про допуск експертів організації на територію країни.

"Ми сподіваємося на тісну співпрацю з нашими колегами в цій важливій місії по виявленню джерела вірусу та шляху його поширення серед населення", - написав він.

Нагадаємо, раніше китайський уряд підтвердив, що група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я прибуде до Китаю 14 січня. Експерти ВООЗ проведуть зустріч з китайськими колегами.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня стало відомо, що експерти ВООЗ повинні прибути в Китай для вивчення виникнення коронавірусу. До цього влада КНР відмовляла в наданні повної інформації.

При цьому в Сполучених Штатах звинувачували ВООЗ у ненаданні достатньої кількості інформації про місіюу Китай для з'ясування походження коронавірусу.

Гебреісус раніше був сильно розчарований тим, що Китай не видав дозвіл на візит експертів ВООЗ.

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