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У Чикаго сталася стрілянина, є жертви

Новость на русском → Чикаго, Неділя 10 січня 2021 16:08
У Чикаго сталася стрілянина, є жертви Фото: пістолет (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Чикаго 9 січня 32-річний чоловік влаштував стрілянину. У результаті є загиблі та поранені, а сам нападник помер від поранень, отриманих під час затримання.

Про це повідомляє NBC Chicago з посиланням на місцеву поліцію.

Вказано, що підозрюваний на ім'я Джейсон Найтенгейл спочатку приблизно о 13:50 зайшов у гараж і застрелив на смерть 30-річного чоловіка, який сидів усередині автівки.

Потім підозрюваний приблизно о 14:00 зайшов у житловий будинок і попросив подзвонити, а згодом почав стріляти по співробітниці охорони. Вона померла у лікарні.

Крім того, нападник вистрелив у голову 77-річній жінці, яка в момент злочину виймала пошту. Її госпіталізували в критичному стані.

Згодом Найтенгейл, погрожуючи пістолетом своєму знайомому, викрав його авто.

В іншому кварталі міста підозрюваний пограбував універмаг і смертельно вистрелив у 20-річного чоловіка. Друга людина всередині закладу, 81-річна жінка, також отримала вогнепальні поранення. Її доставили у лікарню у важкому стані.

Також приблизно через годину злочинець напав на автівку, в якій їхали 15-річна дівчина та її матір. Найтенгейл вистрелив у дівчину. За даними поліції, вона наразі перебуває у важкому стані в лікарні.

Після цього нападник повернувся в універмаг, де раніше стріляв у двох людей, та поцілив в сторону поліції, врізавшись в автівку правоохоронців.

Вказано, що приблизно о 17:45 підозрюваний увійшов в аптеку у сусідньому з Чикаго місті Еванстоні й оголосив про пограбування. Потім він втік до сусіднього ресторану, де вистрелив жінці в голову. Вона померла від отриманих поранень.

Підозрюваного поранили у результаті перестрілки з поліцейським Еванстона. Його доставили в лікарню і там підтвердили смерть.

У правоохоронців поки немає інформації про можливі мотиви злочину.

Нагадаємо, у кінці листопада невідомий відкрив стрілянину в торговому центрі Mayfair в штаті Вісконсін. Унаслідок кілька людей отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, у вересні в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці. Унаслідок 2 людини загинули і 14 отримали поранення.

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