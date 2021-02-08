У Британії нелегалам запропонують вакцинацію без будь-яких перевірок документів
Уряд Британії заявив, що людям, які живуть у країні з неофіційними або невизначеним міграційним статусом, запропонують вакцинацію від коронавірусу. Причому прищепити їх повинні без будь-яких перевірок права на проживання у державі.
Про це повідомляє Тhe Guardian.
Зазначено, що благодійним організаціям та іншим групам запропонують зв'язатися з нелегальними мігрантами, які не зареєстровані у терапевта, щоб переконати їх пройти вакцинацію.
Відзначається, що актуальних даних про кількість людей, що проживають у країні без офіційного дозволу, немає. За останньою оцінкою Міністерства внутрішніх справ, зробленою у 2005 році, в країні незаконно проживає близько 430 тисяч осіб.
За оцінками ж одного незалежного дослідження, проведеного у 2019 році, тепер це число може становити від 800 тисяч до 1,2 мільйона осіб.
Підкреслюється, що мігранти без офіційного статусу будуть вакциновані в тому ж порядку, що й інші жителі Великобританії, в залежності від їх віку або медичного статусу.
Нагадаємо, куратор процесу вакцинації у Британії Надим Захаві заявив, що британський уряд не планує введення COVID-паспортів. У разі необхідності британські лікарі будуть видавати довідку про вакцинацію.
Як писало РБК-Україна, в країні першу дозу COVID-вакцини отримали вже 10 млн жителів країни. Таким чином, провакциновані вже 15% населення Сполученого Королівства.