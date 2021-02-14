У Британії 15 мільйонів чоловік вже щеплені від коронавірусу
У Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 15 мільйонів чоловік. Майже всі з чотирьох груп ризику, які планувати першими прищепити.
Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в Twitter.
Уряд Сполученого Королівства планував до середини лютого прищепити 15 мільйонів чоловік і досяг цієї мети. До поточного моменту відомо, що першу дозу отримали 15 062 189 осіб, з них 537 715 вже щеплені і другою дозою.
Завданням уряду було до середини лютого прищепити людей з чотирьох груп ризику - мешканці та працівники будинків престарілих, медики та соціальні працівники з "передової" боротьби проти коронавірусу, люди у віці від 70 років і старше, а також пацієнти, чиї проблеми зі здоров'ям роблять їх більш уразливими перед COVID.
Відомо, що до 29 березня хочуть прищепити всіх людей з різних груп пріоритету в кількості 29 мільйонів осіб, а до 26 липня - все доросле населення країни (53 мільйони чоловік). Всього в Британії проживає понад 66 мільйонів чоловік.
Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії розглядає введення паспортів вакцинації для відновлення подорожей. Також вони можуть стати допуском для іншої активності, яка зараз обмежена або заборонена.
Також РБК-Україна писало, що у Великобританії проведуть масове тестування жителів у зв'язку з виявленими випадками зараження штамом коронавірусу, вперше зафіксованим в ПАР. Тестування пройде в окремих районах графства Гемпшир.