У найближчі місяць-два ризиків для Молдови немає, - Санду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Санду відреагувала на заяву глави Національної розвідки США Арвіл Гейнс про наміри РФ "пробити" коридор до невизнаного Придністров'я. За даними президентки, наразі загрози для Молдови є мінімальними.

"Немає підстави говорити про ризики в найближчі місяць-два. Вважаю, що ми в безпеці. Представниця США сказала, що є ризик, але вона не казала, що це може трапитися. Цей ризик був завжди. Наскільки я зрозуміла, вона не сказала нічого нового. Вона сказала, що до цього в Росії були плани, вони були відомі", – пояснила Санду.

На думку президентки, наразі можливими є різні сценарії. Проте, громадянам Молдови немає причин турбуватися. Якщо безпекова ситуація зміниться, то влада обов'язково проінформує суспільство. "Безпека громадян – наш головний пріоритет", – додала Санду.

Напередодні український Генштаб заявив про збереження стану повної боєготовності для військових РФ і збройних формувань "Придністровської Молдавської Республіки". Проте, мобілізаційні заходи в регіоні не проводять.