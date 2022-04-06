У Білорусі затримали "рейкових партизанів"

Міністерство внутрішніх справ Білорусі відзвітувало про затримання трьох осіб, звинувачених у "тероризмі на залізничних шляхах". Вони намагалися влаштувати колапс білоруської залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА .

Заступник міністра Геннадій Казакевич розповів про затримання підозрюваних у "тероризмі". Він також анонсував нові затримання за підготвку терактів на залізниці Білорусі.

"У ніч на 30 березня спільно з Комітетом держбезпеки за силової підтримки СОБР затримано трьох жителів Бобруйська 27 та 28 років, причетних до знищення двох релейних шаф сигнальної установки під Осиповичами. Апаратура, що забезпечує рух залізничних составів, зламана та спалена ними 28 березня", – заявив представник МВС.

За його словами, підозрювані чинили опір під час затримання, тож проти них застосували зброю. Один із "партизанів" із вогнепальним пораненням опинився у лікарні, двом іншим надали першу медичну допомогу на місці події.

Окрім того, Казакевич розповів про затримання 1 квітня ще одного "терориста". Він нібито вчинив подібний злочин у ніч проти 25 березня в Борисовському районі.

"Терористом виявився 40-річний житель Мінського району, раніше засуджений за вбивство з особливою жорстокістю. При затриманні він також чинив активний опір, застосовано зброю на поразку. Злочинець поранений і перебуває в лікувальному закладі", – заявив заступник міністра.

Казакевич додав, що в МВС мають оперативну інформацію про підготовку нових диверсій на об'єктах залізничного транспорту. "Партизан" пообіцяли затримати.

"Рейкова війна" почалася на території Білорусі після вторгнення РФ до України. Місцеві активісти почали завдавати шкоди залізничній інфраструктури, аби завадити перекидання живої сили та техніки російських окупантів через білорусько-український кордон.