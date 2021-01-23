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У Білорусі поновилися акції проти Лукашенка, є затримані

Новость на русском → Мінськ, Субота 23 січня 2021 15:53
У Білорусі поновилися акції проти Лукашенка, є затримані Фото: протести в Білорусі (twitter.com BelDiasporaAt)
Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі сьогодні поновилися акції протесту проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах країни вийшли на "акції солідарності" та марші.

Про це повідомляє телеканал "Белсат" в Telegram-каналі.

Зокрема, протести проти режиму сьогодні проходять у Мінську, Гродно та Бобруйску. Білоруси вишиковуються в "ланцюги єдності", або ходять маршами вулицями міст.

Білоруські силовики, як зазвичай, активно затримують учасників акцій протесту. У Бобруйську, за попередніми даними, силовики вже затримали 15 людей, трьох з них відпустили під підписку про нерозголошення. У Гродно сьогодні затримали трьох жінок на Радянській вулиці.

У Мінську затримання відбуваються на проспекті Дзержинського, біля торгового центру "Спектр" в Уруччі та в інших районах столиці.

Нагадаємо, акції протесту в Білорусі тривають з 9 серпня 2020 року. Вони були спровоковані фальсифікацією президентських виборів, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.

Як писало РБК-Україна, режим Лукашенка вирішив з березня почати штрафувати протестувальників за використання біло-червоно-білого прапору.

Додамо, новорічну ніч за ґратами в Білорусі провели понад 100 учасників акцій протесту.

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