Білорусь хоче екстрадувати опозиціонера Цепкала з Латвії
Білорусь хоче екстрадувати опозиційного політика Валерія Цепкала, який зараз перебуває на території Латвії. Слідчий комітет Білорусі вже підготував необхідні для цього документи.
Про це повідомив провладний білоруський телеканал "Білорусь-1".
Слідчий комітет вже направив в Генеральну прокуратуру Білорусі документи про ініціювання питання перед Латвією щодо екстрадиції Цепкала.
За інформацією телеканалу, опозиціонера та колишнього претендента на посаду президента Білорусі звинувачують по низці нібито корупційних злочинів та в нібито отриманні хабарів у особливо великому розмірі.
Як відомо, колишньому претенденту в президенти та його дружині довелося тікати з Білорусі через переслідування опозиціонерів білоруським режимом. Спочатку подружжя виїхало в Росію, але там вони довго не затрималися.
Нагадаємо, з Росії опозиціонер Цепкало разом з дружиною приїхав до України.
Як писало РБК-Україна, після кількох днів перебування в Україні Цепкало разом з родиною вилетів у Польщу. Спочатку його не пускали на літак, але в результаті йому все ж вдалося вилетіти з України.