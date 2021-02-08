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Білорусь хоче екстрадувати опозиціонера Цепкала з Латвії

Новость на русском → Мінськ, Понеділок 08 лютого 2021 21:29
Білорусь хоче екстрадувати опозиціонера Цепкала з Латвії Фото: Валерій Цепкало (facebook.com valerytsepkalo)
Автор: Дмитро Левицький

Білорусь хоче екстрадувати опозиційного політика Валерія Цепкала, який зараз перебуває на території Латвії. Слідчий комітет Білорусі вже підготував необхідні для цього документи.

Про це повідомив провладний білоруський телеканал "Білорусь-1".

Слідчий комітет вже направив в Генеральну прокуратуру Білорусі документи про ініціювання питання перед Латвією щодо екстрадиції Цепкала.

За інформацією телеканалу, опозиціонера та колишнього претендента на посаду президента Білорусі звинувачують по низці нібито корупційних злочинів та в нібито отриманні хабарів у особливо великому розмірі.

Як відомо, колишньому претенденту в президенти та його дружині довелося тікати з Білорусі через переслідування опозиціонерів білоруським режимом. Спочатку подружжя виїхало в Росію, але там вони довго не затрималися.

Нагадаємо, з Росії опозиціонер Цепкало разом з дружиною приїхав до України.

Як писало РБК-Україна, після кількох днів перебування в Україні Цепкало разом з родиною вилетів у Польщу. Спочатку його не пускали на літак, але в результаті йому все ж вдалося вилетіти з України.

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