Азербайджан схвалив дослідження комбінованого використання двох вакцин
Фото: вакцина (GettyImages)
Міністерство охорони здоров'я Азербайджану дозволило проводити в країні клінічні дослідження комбінованого застосування двох вакцин. Йдеться про російський препарат "Супутник V" і вакцини AstraZeneca.
"Азербайджан вперше в світі дозволив Sputnik V і AstraZeneca вивчити спільне використання вакцин від COVID-19", - свідчить повідомлення.
У відомстві очікують, що дослідження такої комбінації почнуться до кінця лютого.
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