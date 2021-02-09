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Азербайджан схвалив дослідження комбінованого використання двох вакцин

Новость на русском → Азербайджан, Вівторок 09 лютого 2021 14:48
Азербайджан схвалив дослідження комбінованого використання двох вакцин Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я Азербайджану дозволило проводити в країні клінічні дослідження комбінованого застосування двох вакцин. Йдеться про російський препарат "Супутник V" і вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я країни.

"Азербайджан вперше в світі дозволив Sputnik V і AstraZeneca вивчити спільне використання вакцин від COVID-19", - свідчить повідомлення.

У відомстві очікують, що дослідження такої комбінації почнуться до кінця лютого.

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