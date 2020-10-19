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Автор статті про сина Байдена відмовився підписувати її своїм ім'ям, - NYT

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 19 жовтня 2020 03:54
Автор статті про сина Байдена відмовився підписувати її своїм ім'ям, - NYT Фото: Хантер Байден (flickr com csis er)
Автор: Артур Родивилов

Журналісти газети New York Post, вказані в якості авторів статті про Хантере Байдена, не мали значної ролі в її написанні. Одна з співавторів статті, нібито доводить зв'язок кандидата в президенти США Джо Байдена з українськими бізнесменами, вже після публікації дізналася, що її призначили автором.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерела у виданні.

Основний автор статті, Брюс Голдінг, відмовився підписуватися своїм іменем через сумнівів у надійності матеріалу. The New York Times повідомила, що як мінімум ще один журналіст New York Post відмовився від пропозиції редакторів.

В статті New York Post від 14 жовтня стверджувалося, що Хантер Байден, син Джо Байдена, знайомив свого батька, тоді ще обіймав посаду віце-президента США, з бізнесменами з України - зокрема, з Вадимом Пожарським.

Стаття ґрунтувалася на копіях електронних листів, нібито отриманих з залишеного Джо Байденом ноутбука. У статті називалися два джерела, обидва з яких раніше працювали з нинішнім президентом США Дональдом Трампом - його колишній радник Стів Бэннон і колишній адвокат Руді Джуліані.

Джуллиани сказав The New York Times, що передав копії листів New York Post, тому що інші видання «спробували б спростувати їх ще до того, як опублікують».

Нагадаємо, після публікації статті New York Post соціальна мережа Twitter заборонила користувачам ділитися посиланням на неї. Соціальна мережа посилалася на порушення правил поширення відомостей, отриманих шляхом злому.

Юридичний комітет Сенату США має намір допитати гендиректора Twitter Джека Дорсі через блокування статті. До 17 жовтня Twitter змінила рішення і зняла блокування.

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