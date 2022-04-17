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Австрія перестане бути залежною від газу РФ лише через кілька років, - канцлер

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Відень, Неділя 17 квітня 2022 19:33
Австрія перестане бути залежною від газу РФ лише через кілька років, - канцлер Фото: Карл Негаммер (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Австрійський канцлер Карл Негаммер спрогнозував тривалий період відмови від російського газу, що покриває 80% місцевих потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Австрія, найімовірніше, зможе обійтися без постачання блакитного палива з РФ лише через кілька років. Наразі федеральний уряд опрацьовує низку варіантів із досягнення енергетичної незалежності.

"Це не стане можливим сьогодні чи завтра, але, можливо, ми станемо незалежними від російського газу через кілька років. На це потрібен час, адже рівень нашої залежності від газу з Росії – 80%. Німеччина опинилася в схожій ситуації", – заявив Негаммер.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про наміри Євросоюзу запровадити санкції проти "Сбербанку". Також ЄС прагне вдарити по енергетичному сектору РФ.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії анонсував швидке скорочення залежності ЄС від газу з Росії.

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