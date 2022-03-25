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Зеленський та Ердоган провели телефонну розмову

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П'ятниця 25 березня 2022 20:00
Зеленський та Ердоган провели телефонну розмову Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову. Обговорили війну нашої країни з Росією, а також порушили питання продовольчої кризи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

Про що говорили президенти:

  • про ситуацію в Україні щодо війни з Російською Федерацією;
  • про переговорний процес України та Росії;
  • обговорили підсумки саміту НАТО
  • поділилися оцінками дипломатичних зусиль;
  • порушили питання продовольчої кризи та шляхи її запобігання.

"Поговорив з Реджепом Тайїп Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає", - пише президент України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ердоган заявив, що Україна і Росія просунулися в переговорному процесі й стали ближче до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів. Однак, через деякий час голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву президента Туреччини.

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