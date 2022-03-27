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Верещук закликала ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від військ РФ

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Київ, Неділя 27 березня 2022 22:50
Верещук закликала ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від військ РФ Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй для відновлення ядерної безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг урядовця.

"Ми звертаємося до Радбезу ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження ЧАЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії в результаті дій російських окупаційних військ", – заявила Верещук.

Паралельно Україна намагається вигнати Росію з МАГАТЕ. Завдання-мінімум української влади – прибрати росіян з ключових позицій в організації.

Російські війська після вторгнення до України захопили дві атомні електростанції – Запорізьку та Чорнобильську. Окупанти залучили до роботи там працівників "Росатому".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пояснив необхідність референдуму щодо гарантій безпеки для України.

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