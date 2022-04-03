Венедіктова назвала кількість затриманих колаборантів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила кількість утримуваних під вартою підозрюваних у державній зраді. Їх затримали від початку російського воєнного вторгнення.

Кількість затриманих впритул наблизилося до сотні. З часу ж ухвалення закону про колабораціонізм з'явилося четверо підозрюваних.

"Я скажу загальну цифру. Взагалі у нас 99 осіб під вартою саме за цими статтями або дотичними (йдеться про державну зраду – ред.). Це суто під вартою. Але якщо говорити про колаборантів, які з'явилися – то їх чотири. Але це тому, що час прийняття (закону про колаборантів – ред.) був пізніше", – заявила Венедіктова.