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Британія вирішила передати Україні 570 генераторів

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Лондон, Середа 04 травня 2022 17:58
Британія вирішила передати Україні 570 генераторів Фото: Британський уряд відправляє генератори до України (twitter.com/KwasiKwarteng)
Автор: Антон Федорців

Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Сполученого Королівства Квазі Квартенг оголосив про черговий пакет гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця.

Британський уряд, окрім військової техніки, продовжує передавати Україні й гуманітарні вантажі. Цього разу Україна отримає генератори для безперебійної роботи критичної інфраструктури.

"Ще більше мобільних генераторів відправляємо до України. Британія пожертвує 570 генераторів, щоб лікарні, телефонні щогли, сховища та водонасосні станції могли продовжувати працювати перед обличчям нападу Росії, що триває", – написав міністр.

Напередодні Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів. До нього потрапили засоби ведення електронної боротьби, контрбатарейні РЛС, засоби придушення GPS-сигналів, дрони та прилади нічного бачення.

До слова, британський уряд запровадив новий пакет санкцій проти РФ.

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