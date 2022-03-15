У Великобританії готують новий пакет санкції: діятимуть далі і швидше

Великобританія розширює список санкцій проти Росії. У новий список увійдуть заборони на експорт, підвищені тарифи на російські товари та готується ще один список проти російських олігархів і бізнесменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Буде введено заборони на експорт в Росію предметів розкоші, включаючи моду і цінні твори мистецтва. На основні російські товари буде підвищено тариф - зокрема, на горілку та хутра.

Також Великобританія збирається відмовити Росії та Білорусі в доступі до тарифу найсприятливішого для сотень експортних компаній – ключовій перевазі членства у Світовій організації торгівлі.

На цьому тижні очікується прийняття закону про економічні злочини та після буде оголошено про нові санкції щодо окремих олігархів і представників еліти, а також підприємств, політиків і організацій.

Всі товари на суму 900 млн фунтів стерлінгів будуть обкладатися додатковими тарифами - як новий бар'єр для торгівлі з РФ. Ці зміни набудуть чинності наступного тижня.

У список товарів, на які буде поширюватися додаткове 35% мито увійшли: російські хутра, горілка та інші спиртні напої, біла риба, промислові товари – добрива, шини та цемент.

Заборона на експорт торкнеться також і автомобілів класу люкс, модний одяг високого класу, твори мистецтва.

Мінфін Великобританії заявив, що більше не видаватиме ніяких нових гарантій, кредитів і страховок для експорту в Росію або Білорусь.

Без державної підтримки експортних товарів будь-яка фінансова підтримка з боку приватного сектора стане практично неможливою.

У Міністерстві торгівлі повідомили, що вже 54 ліцензії на експорт до Росії були добровільно передані британським підприємствам.

Крім того, очікується введення додаткових санкцій, які будуть оголошені пізніше. Глава МЗС Британії Ліз Трас пообіцяла скласти "розстрільний список" ще сотень олігархів, представників російської еліти, політиків, підприємств і організацій.

"Ліз перевернула небо і землю, щоб прийняти цей закон. Це змінить нашу здатність вводити санкції проти Росії та діяти далі та швидше, ніж раніше", - повідомляє джерело в уряді.

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