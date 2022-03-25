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Українські військові знищили ворожий танк в Сумській області

Фото: українські військові знищили ворожий танк в Сумській області (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергій Пишкін

В районі Тростянця у Сумській області українські військові знищили ворожий так Т-80. Це не вперше, коли окупанти зазнають поразки в цій локації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше неодноразово розбивали противника: тут вже почили у Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка. Та це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські оборонці завжди "тепло" їх зустрічають", - пише пресслужба.

Фото: українські військові знищили ворожий танк в Сумській області (t.me/ministry_of_defense_ua)

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