В районі Тростянця у Сумській області українські військові знищили ворожий так Т-80. Це не вперше, коли окупанти зазнають поразки в цій локації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше неодноразово розбивали противника: тут вже почили у Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка. Та це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські оборонці завжди "тепло" їх зустрічають", - пише пресслужба. Фото: українські військові знищили ворожий танк в Сумській області (t.me/ministry_of_defense_ua)