Українські військові знищили ворожий танк в Сумській області
В районі Тростянця у Сумській області українські військові знищили ворожий так Т-80. Це не вперше, коли окупанти зазнають поразки в цій локації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше неодноразово розбивали противника: тут вже почили у Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка. Та це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські оборонці завжди "тепло" їх зустрічають", - пише пресслужба.
Фото: українські військові знищили ворожий танк в Сумській області (t.me/ministry_of_defense_ua)
Війна Росії проти України триває тридцять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.