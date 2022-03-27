ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні визнали військовим злочином обстріл меморіалу жертвам Голокосту в Харкові

Новость на русском →
Неділя 27 березня 2022 19:41
В Україні визнали військовим злочином обстріл меморіалу жертвам Голокосту в Харкові Фото: в Україні визнали військовим злочином обстріл меморіалу жертвам Голокосту в Харкові (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь по меморіалу жертвам Голокосту в Дробицькому Яру. В Україні це визнали військовим злочином.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Згідно з даними поліції, снаряди окупантів влучили в Менору й постамент. Правоохоронці зафіксували подію й продовжать документувати воєнні злочини російських військових на території Харкові й області загалом.

"Сьогодні українців знищує російська армія - з важкого озброєння російські окупанти обстрілюють так звані "спальні райони", де немає жодного військового об’єкту, черги цивільних людей за гуманітарною допомогою, меморіальні комплекси, встановлені в пам’ять про жертв, які загинули від рук фашистів під час Другої світової війни", - пише пресслужба порівнюючи російських окупантів з нацистами вермахту.

Фото: в Україні визнали військовим злочином обстріл меморіалу жертвам Голокосту в Харкові (facebook.com/UA.National.Police)

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Харків
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну