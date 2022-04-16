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Україні невідомі деталі військової допомоги Німеччини, - посол

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Берлін, Субота 16 квітня 2022 20:30
Україні невідомі деталі військової допомоги Німеччини, - посол Фото: Андрій Мельник (facebook.com/UkrBotschaftBerlin)
Автор: Антон Федорців

Український посол у Німеччині Андрій Мельник дорікнув тамтешньому уряду за брак комунікації щодо збільшення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Дипломат позитивно сприйняв збільшення військової допомоги від уряду Німеччини. Проте, Мельник здивований відсутністю консультацій з питання між двома країнами.

"Український уряд не був проінформований про деталі. Ми не знаємо ані обсягів, ані процедури, ані часових рамок майбутніх постачань зброї. Усе це залишається таємницею", – заявив посол.

Він нагадав, що підприємства німецького ВПК надали Україні низку пропозицій щодо продажу різноманітного озброєння – систем ППО, самохідних гаубиць, танків і бронетранспортерів. Мельник сподівається, що тепер Україна зможе розпочати "чесний і конструктивний діалог із федеральним урядом" для організації швидкого постачання зброї.

Нагадаємо, що президент Зеленський провів розмову з британським прем'єром Джонсоном щодо фінансової та військово-технічної допомоги Україні.

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