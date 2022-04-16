Україні невідомі деталі військової допомоги Німеччини, - посол

Український посол у Німеччині Андрій Мельник дорікнув тамтешньому уряду за брак комунікації щодо збільшення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

Дипломат позитивно сприйняв збільшення військової допомоги від уряду Німеччини. Проте, Мельник здивований відсутністю консультацій з питання між двома країнами.

"Український уряд не був проінформований про деталі. Ми не знаємо ані обсягів, ані процедури, ані часових рамок майбутніх постачань зброї. Усе це залишається таємницею", – заявив посол.

Він нагадав, що підприємства німецького ВПК надали Україні низку пропозицій щодо продажу різноманітного озброєння – систем ППО, самохідних гаубиць, танків і бронетранспортерів. Мельник сподівається, що тепер Україна зможе розпочати "чесний і конструктивний діалог із федеральним урядом" для організації швидкого постачання зброї.