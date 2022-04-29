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Загроза ударів зберігається. Білорусь перевіряє авіацію та ППО на кордоні, - Генштаб

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Білорусь, П'ятниця 29 квітня 2022 19:22
Загроза ударів зберігається. Білорусь перевіряє авіацію та ППО на кордоні, - Генштаб Фото: Сили ППО Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України надав оперативну інформацію про рівень загрози на кордоні з Білоруссю, де сусідня країна продовжує зберігати значну кількість військ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Білоруські армійці перебувають у прикордонній зоні. Натомість перевірка Військово-повітряних сил країни підтверджує загрозу ракетно-бомбових ударів по Україні.

"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Відзначалося проведення перевірки готовності авіаційної компоненти чергових сил і засобів системи протиповітряної оборони Республіки Білорусь", – ідеться в повідомленні.

Раніше країни-члени ОДКБ запланували проведення спільних військових навчань. Заявленою метою навчань стане "відпрацювання завдань постконфліктного врегулювання в кризових зонах".

До слова, генсек ООН Гутерріш пообіцяв подвоїти зусилля організації для порятунку мирних мешканців України.

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