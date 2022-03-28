Не здивований провалом Росії. Буданов розповів про розвідників України у Кремлі

Голова розвідки Міноборони України Кирило Буданов не здивований тим, що Російська Федерація не має жодних успіхів у війні на території України. За його словами наша країна має власні джерела у Кремлі, у зв’язку з чим отримує достатню кількість інформації щодо намірів окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки МО України.

Як відзначив Будонов, Україна проникнула у багато секторів Росії, у тому ж числі й серед військового, політичного та фінансового керівництва.

"Одним із прикладів такої діяльності, який навів начальник ГУР МО України, є нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель", - пише пресслужба.

Саме завдяки розвідувальним можливостям, українські військові завдали максимальної шкоди окупанту, оскільки ракета влучила у корабель саме в той момент, коли до нього наблизились бензовози й вантажівка з боєприпасами.

Наявність власних агентів в адміністрації президента Російської Федерації Володимира Путіна є корисним для України й загалом розвідка була значно посилена можливостями кіберрозвідки нашої країни, які постійно зростають.

Завдяки розвідувальним даним Україна має не лише інформацію про військових Росії, але й про обіг фінансів окупанта.

"Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері Росії та відстежуємо всі інновації озброєння", - додав Буданов.