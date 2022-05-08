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Трюдо анонсував нову партію військово-технічної допомоги Україні

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Київ, Неділя 08 травня 2022 21:59
Трюдо анонсував нову партію військово-технічної допомоги Україні Фото: Джастін Трюдо (flickr.com/photos/pmtrudeau)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо від імені уряду пообіцяв передати Збройним силам України додаткову військову та технічну допомогу для протистояння РФ у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global News.

Глава канадського уряду під час візиту до України розповів про подальші наміри з підтримки України для протидії агресії РФ. Канада надасть більше камер для безпілотників, супутникові знімки, стрілецьку зброю і боєприпаси для неї.

Окрім того, Трюдо оголосив про нові антиросійські санкції. Під них потрапили 40 російських силовиків і олігархів. Канадський прем'єр-міністр підтвердив скасування усіх торгових мит для українського імпорту на 2023 рік.

Канада також фінансуватиме гуманітарні програми. Трюдо пообіцяв профінансувати операції з розмінування, а також виділити грант у розмірі 25 млн доларів для гарантування продовольчої безпеки України. Жіночі, правозахисні та інші неурядові організації отримають додаткове фінансування.

Нагадаємо, що Сполучені Штати тимчасово відновили роботу посольства в Києві.

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