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США передають Україні розвіддані для операцій на Донбасі

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Вашингтон, Четвер 07 квітня 2022 20:15
США передають Україні розвіддані для операцій на Донбасі Фото: Пентагон ділиться розвідданими з Україною (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У Пентагоні підтвердили обмін розвідувальними даними з Україною заради проведення успішних операцій на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міністр оборони Ллойд Остін вперше публічно підтвердив передачу розвідінформації ЗСУ. Очільник Пентагону згадав про співпрацю з українськими армійцями під час засідання комітету Сенату зі збройних сил.

"Ми продовжуємо надавати корисну інформацію і розвідувальні дані Збройним силам України в їхній боротьбі. Оскільки бої все більше переміщуються у бік Донбасу, ми будемо корегувати наш інформаційний контент і потік залежно від обставин", – заявив анонімний високопосадовець відомства.

Тим часом український Генштаб констатував спроби ворога прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямках. Досі всі намагання російських окупантів були безрезультатними.

До слова, очільник МЗС порівняв майбутню битву за Донбас із боями Другої світової війни.

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