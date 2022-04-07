США передають Україні розвіддані для операцій на Донбасі

У Пентагоні підтвердили обмін розвідувальними даними з Україною заради проведення успішних операцій на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Міністр оборони Ллойд Остін вперше публічно підтвердив передачу розвідінформації ЗСУ. Очільник Пентагону згадав про співпрацю з українськими армійцями під час засідання комітету Сенату зі збройних сил.

"Ми продовжуємо надавати корисну інформацію і розвідувальні дані Збройним силам України в їхній боротьбі. Оскільки бої все більше переміщуються у бік Донбасу, ми будемо корегувати наш інформаційний контент і потік залежно від обставин", – заявив анонімний високопосадовець відомства.

Тим часом український Генштаб констатував спроби ворога прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямках. Досі всі намагання російських окупантів були безрезультатними.