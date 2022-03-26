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Славутич опинився під окупацією російських військ, – міський голова

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Славутич, Субота 26 березня 2022 21:40
Славутич опинився під окупацією російських військ, – міський голова Фото: Мітинг у Славутичі 26 березня (facebook.com/slavutych.mr)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Славутича Юрій Фомічев заявив про окупацію міста збройними формуваннями Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міського голови.

"Славутич із сьогоднішнього дня в окупації. Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють", – розповів Фомічев.

За його словами, сили військ виявилися нерівними. Через це оборонці міста вирішили не ризикувати життями мирних мешканців і не чинили опір окупантам.

Міський голова також підтвердив смерть трьох мешканців міста. Разом із тим, він подякував всім містянам, які вийшли на мітинг проти окупації 26 березня.

"Усе місто, ті хто залишився, вийшли на вулицю з прапорами України, з гаслами, що Славутич – це Україна, що нам не треба тут нікого іншого, бо це наша земля, ми самі знаємо, як нам тут жити. І сьогодні Славутич залишається українським містом, під українськими прапорами, з українською владою, з українською конституцією, зі своїм кодексом етики", – додав Фомічев.

До слова, голова Львівської ОВА та міський голова Львова поділилися подробицями про ракетні удари по об'єктах міста.

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