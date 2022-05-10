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Сили оборони України звільнили 4 села на Харківщині від росіян

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Харківська область, Вівторок 10 травня 2022 18:40
Сили оборони України звільнили 4 села на Харківщині від росіян Фото: Український воїн поруч зі знищеною технікою РФ (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорців

Звільнення населених пунктів Харківської області продовжили українські війська. Російських окупантів вибили з чотирьох сіл у Харківському та Чугуївському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Збройні сили України ввійшли та звільнили села Черкаські Тишки та Руські Тишки, що входять до Циркунівської громади. Також звільнені села Рубіжне та Байрак. Вони належать до Вовчанської міської громади.

"В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак", – ідеться в повідомленні.

Сили оборони України звільнили 4 села на Харківщині від росіян

За даними Генштабу, Росія збільшила темпи наступу на сході України. Там агресор завдає артилерійські та бомбові удари по всій лінії фронту.

До слова, Росія перекинула мобілізованих із "ЛДНР" під Харків.

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