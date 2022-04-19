ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ викрила агентів Росії на Дніпропетровщині та Луганщині

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 квітня 2022 16:53
СБУ викрила агентів Росії на Дніпропетровщині та Луганщині Фото: Спецпризначенці СБУ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Антон Федорців

Служба безпеки України відзвітувала про нейтралізацію агентів російських спецслужб у двох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СБУ.

Відомство виявило "сплячу" диверсійну групу з трьох місцевих мешканців на Дніпропетровщині. Осередок ФСБ сформували ще в 2015 році, "законсервували" та періодично давали окремі доручення його членам.

Активна робота диверсантів відновилася після початку війни. Вони повинні були спостерігати за об'єктами інфраструктури та влаштувати підпали низки патріотичних об'єднань.

"Серед останніх завдань диверсантів – проникнути до лав місцевої тероборони і здобути дані про функціонування штабів Нацгвардії та ЗСУ. Попри легенду, СБУ вчасно їх викрила", – йдеться у повідомленні.

Натомість на Луганщині спецпризначенці затримала ворожого агента. Його Росія "закинула" до України за тиждень до війни. Агент щойно вийшов з російського СІЗО та опинився у зоні операції Об'єднаних сил, де мав фотографувати позиції ЗСУ та вести розвідку.

Нагадаємо, що правоохоронці посилять охорону церков на Великодні свята.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Дніпро Луганськ ДРГ Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас