ППО знищила винищувач та безпілотник окупантів на Харківському напрямку
У Харківській області ППО збила два літальних апарати окупантів. Цього ж разу один безпілотник й винищувач Су-34.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Схід".
"Й знову в ППО врожайний день на Харківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу окупанта, яка використовувала авто цивільних.
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