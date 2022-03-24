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ППО знищила винищувач та безпілотник окупантів на Харківському напрямку

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Четвер 24 березня 2022 18:11
ППО знищила винищувач та безпілотник окупантів на Харківському напрямку Фото: ППО знищила винищувач та безпілотник окупантів на Хакрівському напрямку (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області ППО збила два літальних апарати окупантів. Цього ж разу один безпілотник й винищувач Су-34.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Схід".

"Й знову в ППО врожайний день на Харківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу окупанта, яка використовувала авто цивільних.

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