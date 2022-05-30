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У Путіна вперше пригрозили ударами по "центрах ухвалення рішень" за межами Києва

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Москва, Понеділок 30 травня 2022 17:37
У Путіна вперше пригрозили ударами по "центрах ухвалення рішень" за межами Києва Фото: Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Війська РФ атакували б командні пункти України поза столицею, якби президент США Джо Байден вирішив передати ЗСУ ракетні системи зі здатністю дістати до російської території.

Про це заявив заступник секретаря російського Радбезу Дмитро Медведєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал екс-президента РФ.

Медведєв назвав "розумним" рішення американської адміністрації не надавати системи, що здатні нанести удари по РФ. За його словами, поява потужніших комплексів змусила б Росію відповісти.

"Інакше при атаці на наші міста Збройні сили Росії виконали б свою погрозу та нанесли удари по центрах ухвалення цих злочинних рішень. Частина з яких знаходиться далеко не в Києві", – написав Медведєв.

Президент Байден запевнив, що США не надсилатимуть Україні ракетні системи, що можуть досягти території РФ. Обмеження вогневої дальності могло стати умовою Сполучених Штатів для постачання озброєння.

До слова, в Офісі президента розкрили зміст перемовин із РФ на нинішньому етапі війни.

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