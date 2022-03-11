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Як отримати пенсії та грошову допомогу під час воєнного стану: роз'яснення Мінсоцполітики

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Україна, П'ятниця 11 березня 2022 13:14
Як отримати пенсії та грошову допомогу під час воєнного стану: роз'яснення Мінсоцполітики Фото: Пенсії та грошову допомогу під час воєнного стану можна отримати в банках та на Укрпошті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, як отримувати грошову допомогу та пенсії під час воєнного стану. За вибором людини пенсії або грошову допомогу виплачують "Укрпошта" або уповноважені банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Людям, які перебувають за місцем свого проживання, грошову допомогу та пенсії очікують доставку "Укрпоштою". Але якщо умови безпечні для життя, варто самостійно йти до відділення "Укрпошти".

Люди, які були змушені покинути свої домівки через агресію Росії проти України, отримають грошовий переказ через АТ "Ощадбанк" без відкриття банківських рахунків. Також можливе переведення коштів до відділення "Укрпошти" за місцем тимчасового проживання.

Детальніше в роз'ясненні Мінсоцполітики.

Як отримати пенсії та грошову допомогу під час воєнного стану: роз'яснення Мінсоцполітики

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