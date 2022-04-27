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Усвідомлює поразку, але завдаватиме болю. Резніков попередив про важкі тижні протистояння з РФ

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Київ, Середа 27 квітня 2022 19:16
Усвідомлює поразку, але завдаватиме болю. Резніков попередив про важкі тижні протистояння з РФ Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Міністр оборони Олексій Резніков закликав до стійкості та єдності в найближчі тижні війни проти Росії, яка накопичила сили для масштабного наступу на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис міністра у Facebook.

Резніков після успішного саміту на авіабазі "Рамштайн" закликав до стриманих очікувань. У найближчі кілька тижнів ситуація залишатиметься складною.

"Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз", – відзначив міністр.

За його словами, об'єми військово-технічної допомоги Україні лише зростатимуть. Проте, в найближчі дні українцям знадобляться повна стійкість і надзвичайна єдність.

"Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів", – заявив Резніков.

Міністр припустив, що на шляху до перемоги Україну ще зазнаватиме руйнувань і болісних жертв. Але українці зобов'язані витримати ці випробування. "І ми витримаємо!" – резюмував очільник Міноборони.

До слова, генсек ООН Гутерріш заявив про свій приїзд до України.

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