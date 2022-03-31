Окупанти запустили ракети у військову частину в Дніпропетровській області. Є загиблі

Фото: окупанти запустили ракети у військову частину в Дніпропетровській області (Getty Images)

Російські загарбники запустили ракети у військову частину на території Дніпропетровської області. Двоє людей загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

За словами Резніченка, внаслідок обстрілу було знищено адмінбудівлю й склад з горючим. Двоє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. "Їх ушпиталили. Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею", - додає Резніченко. Згідно з даними іншого ЗМІ "Суспільне Дніпро", окупанти загалом запустили дві ракети. "Дві ракети російських військ о 10 годині 31 березня влучили в одну з військових частин на Дніпропетровщині. Значно пошкоджені адмінбудівля та склад паливно-мастильних матеріалів. Під завалами виявлено дві людини без ознак життя, п`ятеро - поранені. Рятувальники приборкують пожежу", - заявила речниця ДСНС Дніпропетровської області Євгенія Дудка.