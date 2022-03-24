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Окупанти намагаються взяти Славутич штурмом

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Четвер 24 березня 2022 13:59
Окупанти намагаються взяти Славутич штурмом Фото: окупанти намагаються взяти Славутич штурмом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові намагаються штурмом захопити місто Славутич у Київській області. Є загроза артилерійського обстрілу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

"Російські війська намагаються взяти місто штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників", - пише пресслужба.

Також зазначається, що є загроза артилерійського обстрілу з боку окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вночі 24 березня відкрили вогонь по блокпосту у Славутичі Київської області.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Славутич Україна Київська область Російська Федерація
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