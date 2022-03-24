Окупанти намагаються взяти Славутич штурмом
Російські військові намагаються штурмом захопити місто Славутич у Київській області. Є загроза артилерійського обстрілу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".
"Російські війська намагаються взяти місто штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників", - пише пресслужба.
Також зазначається, що є загроза артилерійського обстрілу з боку окупантів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вночі 24 березня відкрили вогонь по блокпосту у Славутичі Київської області.
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