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Окупанти мобілізують молодь і медиків на захоплених територіях України, - розвідка

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Україна, Субота 23 квітня 2022 15:41
Окупанти мобілізують молодь і медиків на захоплених територіях України, - розвідка Фото: Російські окупанти (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони зафіксувало примусові мобілізаційні заходи військ на РФ на окупованих територіях Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства.

У захоплених районах Харківщини російські окупанти мобілізують українських медиків. У Вовчанську молодший медперсонал примусово відправляють на передову для надання там першої медичної допомоги пораненам військовослужбовцям РФ.

"Також розпочато мобілізаційні заходи щодо молоді з числа місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ", – ідеться в повідомленні.

Натомість у Запорізькій області окупанти разом із працівниками ФСБ полюють на українців призовного віку. Ними вони намагаються поповнити склад бойових підрозділів РФ на проблемних напрямках.

До слова, військова розвідка здобула персональні дані воєнних злочинців РФ на Запорізькому та Маріупольському напрямках.

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