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Миттєва кара. Нацгвардія знищила САУ, що зруйнувала Павлоградський міст

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Луганська область, Субота 21 травня 2022 19:58
Миттєва кара. Нацгвардія знищила САУ, що зруйнувала Павлоградський міст Фото: "Пион" за кілька миттєвостей до знищення (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Антон Федорців

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай відзвітував про знищення російської техніки, що зруйнувала міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком та регулярно обстрілювала тимчасовий центр області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника області.

Українські війська зафіксували координати ворожої самохідної артилерійської установки та завдали удару. Коригувальниками вогню стали російські пропагандисти.

"Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили "Пион", який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!" – написав голова ОВА.

Раніше російські війська знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком у Луганській області. Вперше шляхопровід був зруйнований окупантами в 2014 році.

Нагадаємо, що війська РФ всерйоз побоюються контрнаступу Збройних сил України на Луганщині.

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Луганськ Сєвєродонецьк Нацгвардія ВС РФ
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