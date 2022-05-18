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У Луганській області відбулися мітинги проти мобілізації в окупаційні війська, - Генштаб

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Луганська область, Середа 18 травня 2022 18:51
У Луганській області відбулися мітинги проти мобілізації в окупаційні війська, - Генштаб Фото: Мобілізовані в "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російські війська зіткнулися зі спротивом навіть на давно окупованих територія України. У двох містах Луганщини місцеві вимагали повернення додому мобілізованих в армію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Мешканці окупованих Луганська та Ровеньків зібралися на стихійні протести. Вони вимагали повернути примусово забраних до окупаційних військ.

"За наявною інформацію, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб, які були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога – повернення мобілізованих додому", – йдеться в повідомленні.

Тим часом російське командування продовжує стягувати нові сили в Ізюмський район Харківської області. Найбільше – у села, що знаходяться на кордоні Донецької та Луганської областей.

До слова, президент Зеленський передав до Ради указ щодо продовження мобілізації до 23 серпня.

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