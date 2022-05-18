У Луганській області відбулися мітинги проти мобілізації в окупаційні війська, - Генштаб
Російські війська зіткнулися зі спротивом навіть на давно окупованих територія України. У двох містах Луганщини місцеві вимагали повернення додому мобілізованих в армію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Мешканці окупованих Луганська та Ровеньків зібралися на стихійні протести. Вони вимагали повернути примусово забраних до окупаційних військ.
"За наявною інформацію, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб, які були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога – повернення мобілізованих додому", – йдеться в повідомленні.
Тим часом російське командування продовжує стягувати нові сили в Ізюмський район Харківської області. Найбільше – у села, що знаходяться на кордоні Донецької та Луганської областей.
До слова, президент Зеленський передав до Ради указ щодо продовження мобілізації до 23 серпня.
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