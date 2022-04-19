Кабмін виділив 33 млрд гривень на зміцнення оборони України

Кабінет міністрів під час чергового засідання виділив додаткові кошти на сектор оборони. Вони дістануться міністерствам оборони та внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Міністерству оборони виділили 16 млрд. Основні кошти, за словами Дениса Шмигаля, підуть на виплати зарплат військовим і допомоги родинам загиблих героїв, а також на ремонт і модернізацію техніки.

"Наші Збройні сили тримають оборону. Тримають на всіх напрямках, у тому числі в місті-герої Маріуполі. Ми віримо в нашу перемогу та віримо в Збройні сили України. Першочерговим завданням уряду залишається забезпечення наших захисників", – заявив прем'єр-міністр.

Ще 17 млрд гривень отримало Міністерство внутрішніх справ. Ці кошти виділили для прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, які теж є складовою сил оборони України.