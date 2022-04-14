Кабмін "бронюватиме" чоловіків призовного віку для відбудови міст
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив про наміри влади залучати до відбудови зруйнованих міст чоловіків призовного віку. Вони не підлягатимуть мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра НВ.
Для будівництва житла замість зруйнованого потрібна велика кількість будівельників. У Кабміні готові "бронювати" спеціалістів і надати їм особливі умови роботи.
"Я думаю, що точно для частини якихось людей буде бронювання. Так само, як було, наприклад, із водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони теж зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але нема водіїв", – пояснив Кубраков.
Він додав, що наразі вже є відпрацьований механізм. За ним частина людей бронюється під виконання конкретних завдань і нічим іншим не займаються.
Міністр також оголосив черговість відновлення інфраструктури. Передусім будуть відновлювати транспортне сполучення і будівлі, які підлягають ремонту. На наступному ж етапі будуватимуть нове житло замість зруйнованого вщент.
"Це теж розділяється на два етапи: тимчасове житло, яке, я сподіваюся, ми досить швидко побачимо, якісне нормальне житло, – наші люди не повернуться, якщо це буде щось незрозуміле", – додав Кубраков.
До слова, Україна провела черговий обмін полоненими з Росією.
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