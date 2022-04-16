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У Херсонській області український "Корсар" знищив російські БМП-3 та три "Тигри"

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Херсонська область, Субота 16 квітня 2022 22:11
У Херсонській області український "Корсар" знищив російські БМП-3 та три "Тигри" Український "Корсар" знищив окупантів (facebook.com/28brigade)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області протитанковий ракетний комплекс "Корсар" 28 омбр знищив три російських "Тигра" та одну БМП-3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу.

Зазначається, що поки російські бронемашини горіли внаслідок удару ЗСУ, екіпаж ще намагався врятуватись втечею. Однак, шансів вижити в них вже не було.

Також один БМП-3 та три броньовані автомобілі "Тигр" рушили з тимчасово окупованого села в бік базування українських військ.

Українські бійці не стали розбиратись з якою метою окупанти їхали. Українські професіонали підпустили ворога ближче, на стільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів.

"Завдяки спритним рукам молодшого сержанта та старшого солдата й дітищу вітчизняних виробників "Корсар" - БМП та "Тигри" спалахнули чотирма яскравими смолоскипами", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет, ще спробували врятуватись з палаючої техніки, але українські військові знищили їх.

У Херсонській області український &quot;Корсар&quot; знищив російські БМП-3 та три &quot;Тигри&quot;У Херсонській області український &quot;Корсар&quot; знищив російські БМП-3 та три &quot;Тигри&quot;У Херсонській області український &quot;Корсар&quot; знищив російські БМП-3 та три &quot;Тигри&quot;У Херсонській області український &quot;Корсар&quot; знищив російські БМП-3 та три &quot;Тигри&quot;Український "Корсар" знищив окупантів (facebook.com/28brigade)

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ вдарили по окупантах у Токмаку, які розвантажували боєприпаси.

Також ми писали, що українські морпіхи знищили екіпаж ворожого танка Т-72.

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