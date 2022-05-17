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Держдеп США оголосив програму збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні

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Вашингтон, Вівторок 17 травня 2022 23:00
Держдеп США оголосив програму збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні Фото: Ексгумація тіл у Бучі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нова програма зі збору свідчень воєнних злочинів Росії на території України запущена американським Державним департаментом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Держдеп запустив програму "Обсерваторія конфліктів", що зосередиться на зборі, аналізі та розповсюдженні доказів здійснених РФ воєнних злочинів під час вторгнення до України. Експерти проекту працюватимуть із відкритими даними.

"Обсерваторія конфліктів" збиратиме та аналізуватиме дані зі соцмереж, супутникових знімків та інших загальнодоступних чи комерційних джерел. Уся інформація систематизуватиметься для підготовки до цивільних і кримінальних судових процесів.

Зібрану базу доказів планують опублікувати на платформі ConflictObservatory.org. Сполучені Штати очікують, що до проекту також приєднається низка міжнародних організацій.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд відправив до України рекордну за чисельністю групу слідчих.

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