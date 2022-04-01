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В Енергодарі окупанти допитують місцевих із застосуванням фізичного тиску, - Генштаб

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Енергодар, П'ятниця 01 квітня 2022 19:21
В Енергодарі окупанти допитують місцевих із застосуванням фізичного тиску, - Генштаб Окупати в Енегродарі утримують місцевих жителів (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Енергодар Запорізької області співробітники ФСБ РФ допитують місцевих жителів із застосуванням фізичної сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється що на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримувати місцевих жителів.

Зокрема їх підозрюють в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Також зазначається що співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російської військової техніки на 10 млрд доларів.

Також ми писали що розвідка розповіла, як російські банки фінансують війну в Україні.

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