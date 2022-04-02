Буринь і Путивль опинилися в блокаді російських окупантів
Міністерство оборони України поділилося оперативною інформацією зі Слобожанського напрямку вторгнення російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Міноборони в Telegram.
Оперативна інформація подана на 18:00. 2 квітня стало 38-ю добою протистояння агресору.
"На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, ворог проводить рейди в селищі Юр'єве. Там російські загарбники намагають організувати перепис місцевого населення і шукають зброю у домівках українців.
До слова, на Донеччині Збройні сили впродовж кількох годин знищили батальйонну тактичну групу РФ.
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