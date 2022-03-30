ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бригада Сухопутних військ ЗСУ знищила 14 одиниць техніки ворога за день

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 14:44
Бригада Сухопутних військ ЗСУ знищила 14 одиниць техніки ворога за день Фото: Знищена російська техніка (facebook.com/58OMPBr)
Автор: Антон Федорців

58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського відзвітувала про успішну "утилізацію" техніки російських військ на одній з ділянок фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало – 14 одиниць "бойових колісниць" ворога", – йдеться в повідомленні.

За вчорашній день військові знищили 5 одиниць техніки (бронеавтомобіль "Тигр", гаубиця 2С19 "Мста-С", вантажівка ГАЗ-66, БМП, кетл КамАЗ). Ще 9 одиниць бригада пошкодила (2 КамАЗи, 2С19 "Мста-С", три БТРи та одна інженерна машина розгородження).

До слова, Збройні сили розбили логістичний підрозділ російських окупантів на Чернігівщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі