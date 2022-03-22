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Білоруський КДБ заявив про "ліквідацію резидентури" в посольстві України

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Мінськ, Вівторок 22 березня 2022 20:16
Білоруський КДБ заявив про "ліквідацію резидентури" в посольстві України Фото: Посольство України в Мінську (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Комітет державної безпеки Білорусі відрапортував про успішне "знешкодження" мережі українських шпигунів, які нібито діяли під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Виртуальный Брест".

Заступник начальника Слідчого управління КДБ Костянтин Бичек заявив, що фактично половина працівників посольства України в Мінську були "кадровими працівниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України".

Він додав, що українські дипломати нібито вербували в Білорусі інформаторів і самостійно збирали секретну інформацію, зокрема, про військові об'єкти. КДБ звинуватив працівників посольства України в шпигунстві, хоча й згадав про наданий Віденською конвенцією імунітет.

Зазвичай підозрюваних у шпигунстві дипломатів висилають з країни. Однак, ані КДБ, ані білоруська преса значення словосполучення "ліквідація резидентури" наразі не пояснили.

Нагадаємо, що американські посадовці побоюються близького вступу Білорусі у війну проти України на боці РФ.

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