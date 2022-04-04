У Білому домі очікують затягування війни в Україні на місяці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Салліван припустив, що, попри зосередженні на захопленні Донецької та Луганської областей повністю, Росія продовжить наносити повітряні та ракетні удари по всій території України. Під її прицілом будуть густонаселені райони – Одеса, Харків і Львів.

"Зрештою, мета Росії – максимально ослабити Україну", – сказав радник Байдена, додавши, що наступна фаза конфлікту може затягнутися на "тижні або місяці".

Окрім того, США оголосять про нові санкції проти РФ цього тижня. Обмеження наразі узгоджуються із союзниками і партнерами.