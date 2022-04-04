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У Білому домі очікують затягування війни в Україні на місяці

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Вашингтон, Понеділок 04 квітня 2022 23:20
У Білому домі очікують затягування війни в Україні на місяці Фото: Білий дім (whitehouse.gov)
Автор: Антон Федорців

Радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Джейк Салліван зробив прогноз щодо тривалості нової фази війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Салліван припустив, що, попри зосередженні на захопленні Донецької та Луганської областей повністю, Росія продовжить наносити повітряні та ракетні удари по всій території України. Під її прицілом будуть густонаселені райони – Одеса, Харків і Львів.

"Зрештою, мета Росії – максимально ослабити Україну", – сказав радник Байдена, додавши, що наступна фаза конфлікту може затягнутися на "тижні або місяці".

Окрім того, США оголосять про нові санкції проти РФ цього тижня. Обмеження наразі узгоджуються із союзниками і партнерами.

Нагадаємо, що Сполучені Штати на прохання України підтримали міжнародну групу прокурорів для збору доказів воєнних злочинів РФ.

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