Україна зазнала великої кібератаки. Пов'язана з ажіотажем навколо COVID-вакцинації

Наприкінці січня 2021 року українські користувачі інтернету постраждали від фішингової кібератаки. Хакери скористалися ажіотажем навколо вакцинації від COVID.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Повідомляється, що під час атаки на популярному хостингу створили веб-сторінку, яка імітувала сайт Міністерства охорони здоров'я України. Її було зареєстровано на декількох доменах, які імітували офіційний moz.gov.ua.

На цій фейковій сторінці було розміщено інформацію про початок з 25 січня обов'язкової вакцинації від COVID-19. Також на ній була пропозиція завантажити файл з подробицями. Як з'ясувалося, в документ хакери вбудували шкідливий код (макрос), який при відкритті запускав скрипт, що забезпечує віддалене управління зараженим комп'ютером.

Фото: інфографіка РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки спільно з CSIRT-NBU і CERT-UA заблокував фішингові домени - moz-gov-ua.com, moz-govua.com і mozgovua.com.