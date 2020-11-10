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Apple проводить третю презентацію за рік: що відомо про новинки

Новость на русском → Каліфорнія, Вівторок 10 листопада 2020 20:50
Apple проводить третю презентацію за рік: що відомо про новинки Фото: презентація Apple (скрін відео)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple сьогодні, 10 листопада, презентує нові продукти. Очікується, що сьогодні компанія представить нові комп'ютери Mac з власними процесорами.

Презентація транслюється в Youtube.

Новий чіп M1

Нова техніка Apple матиме новий чіп M1 власного виробництва. Компанія вирішила відмовитися від процесорів Intel. Як розповів гендиректор Apple Тім Кук, чіп має єдину архітектуру пам'яті та здатний обробляти 11 трильйонів операцій в секунду.

Всі програми Apple вже оптимізовані під чіп M1.

Apple презентувала нову ОС

Компанія представила свою нову операційну систему MacOS Big Sur. Як обіцяє Apple, ця операційна система матиме нові протоколи захисту, а техніка на Big Sur буде довше тримати заряд батареї.

Нова операційна система стане доступною з 12 листопада.

Новий MacBook Air с M1

Обіцяють, що новий чіп збільшить продуктивність MacBook Air. В Apple стверджують, що новий ноутбук буде втричі швидшим від аналогічної моделі від Windows.

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Новий MacBook Air не матиме кулера, тому працюватиме безшумно. Ноутбук при перегляді відео триматиме заряд батареї протягом 18 годин. Ціна цієї новинки стартує від 999 доларів.

Портативний Mac Mini

Apple презентувала свій портативний комп'ютер Mac Mini. Його продуктивність буде втричі вищою з чіпом M1. Продуктивність графічного процесору, як стверджують в компанії, у шість разів вище, ніж у моделі попереднього покоління.

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Ціна на Mac Mini стартує від 699 доларів.

Оновлений MacBook Pro

Компанія презентувала MacBook Pro з чіпом М1. Ноутбук також матиме нову систему охолодження. Заряд батареї при перегляді відео буде триматися близько 20 годин та 17 годин при користуванні Інтернетом. Ціна на MacBook Pro стартуватиме від 1299 доларів.

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Передзамовлення на всю нову техніку можна зробити вже сьогодні. У продажі нова продукція Apple з'явиться вже наступного тижня.

Нагадаємо, 13 жовтня Apple представила нові смартфони та назвала стартові ціни на них. Зокрема, компанія презентувала iPhone12 та iPhone12 mini.

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